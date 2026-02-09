Livorno beat venerdì 13 febbraio incontro con Massimo Volpi al Vespucci-Colombo
Questa sera a Livorno, alla biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo, si tiene un incontro dedicato alla scena musicale locale degli anni ’60. Massimo Volpi racconterà la storia del “Livorno Beat”, accompagnato dai musicisti Alessio Colombini e Cristiano Cei. L’appuntamento è fissato alle 18 nell’aula magna di Piazza Vigo.
Per gli incontri culturali a cura della Biblioteca dell'Istituto “Vespucci-Colombo”, venerdì 13 febbraio, alle 18 nell'aula magna della sede di Piazza Vigo, Massimo Volpi parlerà della “Livorno Beat”, con la partecipazione dei musicisti Alessio Colombini e Cristiano Cei.A Livorno a metà degli.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondimenti su Livorno Beat
"Per una storia dell'educazione scientifica in Italia", venerdì 28 novembre incontro al Vespucci-Colombo
"La notte dei vampiri", giovedì 27 novembre incontro con Pier Dario Marzi al Vespucci-Colombo
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.