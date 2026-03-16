Vespucci-Colombo venerdì 20 marzo incontro su Cesare Zavattini

Venerdì 20 marzo alle 21, presso l’aula magna dell’Istituto Vespucci – Colombo di Livorno, si terrà un incontro dedicato a Cesare Zavattini. L’evento è organizzato dalla Biblioteca dell’istituto e fa parte di una serie di incontri in corso. Il titolo dell’appuntamento è “Sempre avanti di qualche passo - Cesare Zavattini tra viaggetti poetici, parole filmate e”.

Proseguono gli incontri organizzati dalla Biblioteca dell'Istituto Vespucci – Colombo di Livorno. Venerdì 20 marzo alle 21, nell'aula magna della sede di Piazza Vigo, si svolgerà un incontro dal titolo: “Sempre avanti di qualche passo - Cesare Zavattini tra viaggetti poetici, parole filmate e altri miracoli” a cura di Simone Terzi, direttore della Fondazione Un Paese e coordinatore delle attività del Centro Culturale Zavattini. L'appuntamento, che rientra tra gli eventi collaterali della rassegna “Senza Pretese”, è dedicato dunque a una tra le più importanti figure espresse dalla cultura italiana nel ventesimo secolo: Cesare Zavattini. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati "Livorno beat", venerdì 13 febbraio incontro con Massimo Volpi al Vespucci-ColomboPer gli incontri culturali a cura della Biblioteca dell'Istituto “Vespucci-Colombo”, venerdì 13 febbraio, alle 18 nell'aula magna della sede di... Vespucci-Colombo, giovedì 5 marzo incontro con il musicologo Marco LenziProseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell'Istituto Vespucci-Colombo.