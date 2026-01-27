Termostato Netatmo Original | Made in Italy design raffinato e tecnologia all’avanguardia

Il termostato Netatmo Original combina eleganza e funzionalità, offrendo un dispositivo dal design raffinato e tecnologia avanzata. Il display touchscreen intuitivo permette di gestire facilmente le impostazioni, integrandosi armoniosamente in ogni ambiente domestico. Realizzato in Italia, rappresenta una scelta affidabile per migliorare il comfort abitativo con stile e semplicità.

Il nuovo Termostato Original di Netatmo vanta un design caratterizzato da linee pulite e da un display touchscreen che mostra solo le informazioni essenziali, integrandosi in qualsiasi ambiente domestico. Progettato in Francia e prodotto in Italia, è realizzato al 65% in plastica riciclata.Il.🔗 Leggi su Today.it

Netatmo presenta le sue ultime novità per una casa sempre più intelligente, con aggiornamenti su termostati, telecamere esterne e valvole termostatiche.

