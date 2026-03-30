Cultura | dal 2 aprile al Museo di Roma in Trastevere la mostra su Annabella Rossi

Dal 2 aprile al 31 maggio 2026, il Museo di Roma in Trastevere ospiterà la mostra intitolata “Annabella Rossi. La poetica della realtà”. L’esposizione si svolgerà presso le sale del museo e sarà dedicata alle opere dell’artista, con una selezione di lavori che coprono diversi periodi della sua produzione. La mostra sarà aperta al pubblico durante questo arco di tempo.

Il Museo di Roma in Trastevere è lieto di annunciare l’apertura della mostra “Annabella Rossi. La poetica della realtà”, che si terrà dal 2 aprile al 31 maggio 2026. Questa importante esposizione è promossa da Roma Capitale, attraverso l’assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La curatela è affidata a Stefania Baldinotti, Massimo Cutrupi e Francesco Quaranta, esperti dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale (Icpi) del Ministero della Cultura, in sinergia con il Museo delle Civiltà (MuCiv). Lo comunica una nota ufficiale di Zetema. Un viaggio nell’opera di Annabella Rossi. L’esposizione si propone di ripercorrere l’attività di Annabella Rossi, una figura di riferimento nel campo dell’etnografia e dell’antropologia, vissuta tra il 1933 e il 1984. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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