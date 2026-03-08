Il Cai ha avviato una discussione sulla gestione di Monte Piselli, coinvolgendo due comunità regionali. La proposta prevede un ripensamento delle attività e delle modalità di fruizione del territorio. Le parti interessate si stanno confrontando sulle possibili innovazioni per preservare l’area e adattarla alle esigenze attuali. La questione è al centro di un dibattito tra rappresentanti delle amministrazioni e volontari del Cai.

Il futuro di Monte Piselli riguarda due comunità regionali: per questo motivo, i gruppi regionali Abruzzo e Marche del Club Alpino Italiano hanno presentato assieme una proposta affinché venga affidato a una società specializzata e indipendente uno studio approfondito di fattibilità e sostenibilità ambientale, economica e finanziaria delle alternative praticabili nel comprensorio. "Il cambiamento climatico, con la progressiva riduzione dell’innevamento naturale – hanno scritto in un comunicato – ha reso oramai evidente che il modello basato esclusivamente sulla stagione sciistica è insufficiente a garantire uno sviluppo sostenibile nel tempo. Per non restare uno slogan, la " destagionalizzazione " deve allora tradursi in scelte concrete e durevoli, fondate su dati reali e su una visione strategica condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cai e la crisi climatica: "Ripensiamo Monte Piselli"

Gli inquinanti eterni sul Monte Rosa. Greenpeace: “La crisi climatica alimenta i rischi di diffusione nelle fonti di acqua dolce”Gli inquinanti eterni sono stati trovati anche sul Monte Rosa, con maggiore concentrazione nel Lago di Lys.

Il futuro di Monte Piselli. Assemblea pubblica: "Cabinovia e sponsor, abbiamo tre percorsi"Affollata assemblea pubblica alla Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani per illustrare il futuro della stazione sciistica di Monte Piselli.

Aggiornamenti e notizie su Ripensiamo Monte Piselli.

Argomenti discussi: Il Cai e la crisi climatica: Ripensiamo Monte Piselli.

Il Cai e la crisi climatica: Ripensiamo Monte PiselliLettera dei gruppi regionali Abruzzo e Marche al Cotuge e alla cabina ricostruzione: Meno neve e troppo caldo, il sistema è da rivedere. ilrestodelcarlino.it

La proposta del Cai per Monte Piselli: «Non solo piste da sci, recuperiamo campo scuola e rifugio Pizi»ASCOLI Il futuro di Monte Piselli torna al centro del dibattito sul rilancio della montagna tra Marche e Abruzzo. I gruppi regionali del Cai hanno presentato una proposta congiunta per affidare ... corriereadriatico.it