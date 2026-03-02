Gazzetta dello Sport | Sal Da Vinci | ‘Conte un guerriero il Napoli è fede e amore Per sempre sì può diventare un coro’

Sal Da Vinci ha parlato di Antonio Conte definendolo un guerriero e ha espresso il suo amore per il Napoli, sottolineando che la squadra rappresenta fede e passione. Ha commentato inoltre che il coro “Per sempre sì” potrebbe diventare un inno condiviso dai tifosi. Le sue parole si collegano alla recente vittoria a Sanremo e al forte legame tra musica e passione sportiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dalla vittoria a Sanremo al cuore azzurro. Nell’intervista firmata da Francesco Rizzo sulla Gazzetta dello Sport, Sal Da Vinci intreccia musica, passione e Napoli, raccontando un legame viscerale con la squadra e con la città. E chissà che il suo brano vincitore, Per sempre sì, non possa trasformarsi in un coro da stadio. Come riporta Francesco Rizzo sulla Gazzetta dello Sport, il cantante – nato a New York nel 1969 e cresciuto a Mergellina – non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli. «Sono molto, molto, molto appassionato», confessa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

