sicurezza di ponti e viadotti investiti 35 milioni di euro per 21 opere fino al 2029

Gli enti locali hanno deciso di investire oltre 35 milioni di euro per mettere in sicurezza 21 ponti e viadotti della rete stradale provinciale. I lavori partiranno subito e dureranno fino al 2029, con l’obiettivo di prevenire rischi e garantire la sicurezza di chi percorre quelle strade ogni giorno.

Oltre 35 milioni di euro per garantire la sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale proviniale. Prosegue su più fronti l’impegno della Provincia di Forlì-Cesena per la manutenzione e l’adeguamento di infrastrutture strategiche, con un programma articolato che interessa l’intero territorio e che si estenderà fino al 2029. La rete provinciale conta complessivamente 570 ponti distribuiti su oltre 1.100 chilometri di strade. A seguito del crollo del ponte Morandi di Genova, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato specifiche linee di finanziamento, attraverso i decreti decreti ministeriali 2252021 e 1252022, che hanno consentito anche alla Provincia di Forlì-Cesena di avviare un piano straordinario di interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

