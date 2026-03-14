Giugliano furto di gasolio al distributore | arrestato 39enne

A Giugliano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni e denunciato una donna al parco commerciale Grande Sud. Durante un controllo, sono stati sequestrati 510 litri di gasolio e un telecomando elettronico. L’operazione ha portato alla cattura del uomo e alla denuncia della donna coinvolta. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui moventi dell’episodio.

Carabinieri fermano un uomo e denunciano una donna al parco commerciale Grande Sud: sequestrati 510 litri di carburante e un telecomando elettronico. Furto di carburante scoperto al distributore Star Oil. Tentativo di furto di carburante sventato a Giugliano in Campania, dove i carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo di 39 anni con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Contestualmente è stata denunciata una donna di 25 anni, ritenuta coinvolta nella stessa vicenda. L’intervento è avvenuto nel distributore Star Oil, situato all’interno del parco commerciale Grande Sud, dove i militari hanno notato una Fiat Multipla sospetta parcheggiata nell’area di servizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano, furto di gasolio al distributore: arrestato 39enne Articoli correlati Giugliano, telecomando per comandare la pompa del distributore: così la coppia rubava gasolio. Arrestato 39enneAveva appena riempito diverse taniche con oltre 500 litri di gasolio, utilizzando anche un telecomando elettronico in grado di controllare la pompa... Furto al mercato ittico di Aci Trezza: arrestato 39enneUn’operazione rapida e coordinata dei Carabinieri della Stazione di Aci Castello ha permesso di interrompere un furto in corso all’interno del... Approfondimenti e contenuti su Giugliano furto di gasolio al... Discussioni sull' argomento Rubano 500 litri di gasolio alla pompa del Grande Sud con un telecomando, arrestato 39enne a Giugliano; Nola, colpo alla filiera dei ricambi rubati: denunciati due uomini per ricettazione. Giugliano, due targhe diverse e 510 litri di gasolio rubati con telecomando magico: arrestatoDue targhe diverse e 510 litri di gasolio rubati con telecomando da remoto: arrestato dai carabinieri a Giugliano ... ilgiornalelocale.it Giugliano, colpo grosso alla pompa: 510 litri di gasolio rubati con un telecomando clonatoGiugliano – Un telecomando rubato, una notte qualunque e la possibilità di fare rifornimento a costo zero. Ma per un 39enne del posto il pieno da 510 litri ... cronachedellacampania.it Nel corso della trasmissione 'Ore 14', condotta da Milo Infante su Rai Due, il ministro Matteo Salvini si lascia andare a dichiarazioni piuttosto forti parlando della città di Giugliano e della situazione in cui vivrebbero alcuni bambini. Anche se non citato direttame - facebook.com facebook #SerieC gr.C Casarano-Cosenza 2-1 Giugliano-Atalanta U23 3-1 Latina-Siracusa 2-1 Potenza-Cavese 2-2 league table (top5) 1 Benevento 73 2 Catania 61 3 Cosenza 56 4 Salernitana 54 5 Crotone 51 #calcio #football x.com