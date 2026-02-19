Tassisti sarà sciopero Nessun passo indietro sul numero delle licenze

I tassisti di Lucca scendono in piazza sabato per protestare contro le nuove licenze. La decisione comunale di concedere dieci licenze in più ha scatenato malumore tra i professionisti, che non vogliono cambiare le regole del settore. La manifestazione si svolge dalle 10 alle 14 in piazza Napoleone e coinvolge anche Cna e Confartigianato. I tassisti chiedono che il numero delle licenze rimanga invariato, ritenendo questa misura dannosa per il lavoro e la concorrenza. La mobilitazione si prolungherà fino a sera.