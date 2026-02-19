Tassisti sarà sciopero Nessun passo indietro sul numero delle licenze
I tassisti di Lucca scendono in piazza sabato per protestare contro le nuove licenze. La decisione comunale di concedere dieci licenze in più ha scatenato malumore tra i professionisti, che non vogliono cambiare le regole del settore. La manifestazione si svolge dalle 10 alle 14 in piazza Napoleone e coinvolge anche Cna e Confartigianato. I tassisti chiedono che il numero delle licenze rimanga invariato, ritenendo questa misura dannosa per il lavoro e la concorrenza. La mobilitazione si prolungherà fino a sera.
"In estate criticati, in inverno abbandonati". E’ solo uno dei tanti striscioni che sventoleranno sabato dalle 10 alle 14 in piazza Napoleone per il presidio indetto dai tassisti lucchesi – in sciopero per l’intera giornata, dalle 8 alle 22 – e spalleggiato dalla Cna e da Confartigianato per chiedere all’amministrazione comunale una retromarcia sulla decisione di procedere con un ‘pacchetto unico’ da dieci nuove licenze. Uno slogan che già martedì sera è apparso fuori da Palazzo Santini, dove il consigliere Daniele Bianucci ha portato nell’emiciclo le istanze della categoria, rimproverando alla giunta una "rigidità" nei confronti delle proposte avanzate dai lavoratori in commissione consultiva per la stesura del bando. 🔗 Leggi su Lanazione.it
