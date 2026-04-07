Il prezzo del gasolio si attesta attualmente a 1,67 euro al litro, una cifra che preoccupa molti operatori del settore agricolo. La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) in Puglia ha espresso forti preoccupazioni, affermando che la situazione mette a rischio le attività agricole e potrebbe portare a uno stop delle produzioni. La questione riguarda direttamente i costi di gestione delle aziende agricole e le ripercussioni sui raccolti.

Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: “Agricoltura a rischio stop, situazione folle” Prima della guerra in Iran il costo era di 90 centesimi al litro, subito passato a 1 euro e 20 centesimi dopo i primi bombardamenti, oggi a 1 euro e 67 centesimi: è questo il nuovo prezzo del gasolio agricolo che non conosce più freni e sta mettendo in ginocchio le imprese dell’agricoltura in tutta la Puglia. Un’impennata che coincide con gli ultimi 20 giorni previsti per le lavorazioni obbligatorie di contrasto alla Xylella, con un aumento dei costi che colpisce come una mannaia soprattutto il Salento, ma anche le altre zone in cui sono in vigore le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del batterio, provvedimento che in pratica ora tocca almeno in parte tutte le aree della Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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