Gasolio a 1.67 euro al litro Cia Puglia | Agricoltura a rischio stop situazione folle

Il prezzo del gasolio agricolo ha raggiunto i 1,67 euro al litro, rispetto ai 90 centesimi pre-guerra in Iran. Dopo l'inizio dei bombardamenti, il costo era salito a 1,20 euro e da allora non si è più fermato. La Confederazione italiana agricoltori della Puglia ha annunciato che questa situazione sta mettendo a rischio le attività agricole, con un rincaro che sta pesando sui bilanci delle aziende del settore.

Sicolo: “Credito d’imposta vanificato, lavorazioni a rischio, siamo vicini a un punto di non ritorno”. Ripercussioni immediate nei campi per l’aumento dei costi di carburante, fitofarmaci e fertilizzanti Prima della guerra in Iran il costo era di 90 centesimi al litro, subito passato a 1 euro e 20 centesimi dopo i primi bombardamenti, oggi a 1 euro e 67 centesimi: è questo il nuovo prezzo del gasolio agricolo che non conosce più freni e sta mettendo in ginocchio le imprese dell’agricoltura in tutta la Puglia. Un’impennata che coincide con gli ultimi 20 giorni previsti per le lavorazioni obbligatorie di contrasto alla Xylella, con un aumento... 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: “Agricoltura a rischio stop, situazione folle” Gasolio agricolo a 1,67 euro, i coltivatori pugliesi: "Situazione folle, siamo al punto di non ritorno"Il presidente di Cia Puglia, Gennaro Sicolo: "La misura del credito d’imposta viene rapidamente vanificata dai continui e cospicui aumenti che il... Si parla di: Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: Agricoltura a rischio stop, situazione folle. Gasolio agricolo a 1,67 euro, Cia Puglia: aziende verso il bloccoGasolio agricolo in Puglia a 1,67 euro al litro. Cia lancia l’allarme: aziende a rischio stop, chiesto sostegno urgente. pugliapress.org Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: Agricoltura a rischio stop, situazione folleSicolo: Credito d’imposta vanificato, lavorazioni a rischio, siamo vicini a un punto di non ritorno Alla Regione chiediamo un provvedimento di sostegno e d’emergenza per la crisi delle aziende Rip ... manfredonianews.it