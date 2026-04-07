A Garlasco, le indagini si concentrano su un dettaglio del giardino dove si pensa che l’assassino di Chiara Poggi si sia potuto nascondere. Si tratta di un muretto rotto, che potrebbe aver fornito un punto di accesso o di fuga. Le forze dell’ordine stanno analizzando questa zona, cercando eventuali tracce o prove che possano chiarire i movimenti di chi ha commesso il delitto.

Una nuova ipotesi sul delitto di Garlasco suggerisce che l’assassino di Chiara Poggi si sia introdotto scavalcando il muretto di cinta: a suggerirlo, un frammento che si sarebbe rotto e sarebbe stato nascosto in giardino. Il dettaglio, mai analizzato a fondo, potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire le modalità dell’omicidio. Garlasco, il muretto "dimenticato" L'ipotesi di un'incursione in giardino Presente Dna sul muretto? Garlasco, il muretto “dimenticato” La nuova ricostruzione sul delitto di Garlasco è stata discussa durante la trasmissione “Mattino 5”, da cui scaturisce un’ipotesi alternativa sull’ingresso dell’assassino nella villetta di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, l'ipotesi dell'assassino di Chiara Poggi nascosto in giardino: il dettaglio del muretto rotto

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DELITTO DI GARLASCO | Nuove ipotesi: Chiara Poggi non avrebbe aperto la porta. Indagini su file scomparsi e allarme disattivato. - facebook.com facebook

Garlasco, la nuova ipotesi: "Chiara non aprì al suo assassino" #chiarapoggi x.com