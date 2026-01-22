Omicidio Garlasco la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi | Di certo non c' è nulla

La genetista Denise Albani commenta l'analisi del DNA nelle unghie di Chiara Poggi, nel contesto dell'indagine sull'omicidio di Garlasco. Sottolineando l'assenza di elementi certi e affidabili, Albani evidenzia le difficoltà nel trarre conclusioni definitive da questo profilo genetico. La sua osservazione si inserisce nel quadro delle attività investigative, che continuano a cercare elementi chiari e attendibili per fare luce sul caso.

“Di affidabile e certo, purtroppo, in questo profilo non c'è nulla”. Lo sostiene Denise Albani, la genetista incaricata dell'incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per il delitto in concorso di Chiara Poggi. Nel verbale dell'ultima udienza dello scorso 18 dicembre, l'esperta incaricata.🔗 Leggi su Milanotoday.it

