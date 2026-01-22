Garlasco i dubbi di Denise Albani sulla perizia del dna sulle unghie di Chiara | Non farei come De Stefano

Denise Albani, perito, esprime perplessità sulla perizia del DNA trovata sotto le unghie di Chiara Poggi. Riconoscendo l’importanza dell’analisi, Albani solleva interrogativi sulla metodologia utilizzata e sulla validità dei risultati, sottolineando la necessità di un’ulteriore valutazione. La questione evidenzia come l’affidabilità delle procedure scientifiche resti fondamentale per chiarire la vicenda e garantire un’analisi corretta delle prove.

Il dibattuto DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi è pronto ad essere, ancora una volta, al centro del dibattito sul delitto di Garlasco. Denise Albani, perito nominato dal GIP del Tribunale di Pavia per l’incidente probatorio e la consulenza genetica sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, si è espressa riguardo alla precedente perizia del collega Francesco De Stefano. Nel dettaglio, si sarebbe riferita alla metodologia con cui venne svolta. “No, non farei uguale”, avrebbe risposto a domanda specifica su come venne elaborato lo studio del 2014. Garlasco, la perizia di Francesco De Stefano Francesco De Stefano, genetista forense, nel 2014 firmò la perizia che analizzò il DNA estratto e presente sotto le unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Argomenti discussi: Il ragionevole dubbio di Garlasco; Garlasco, i dubbi del medico sulla dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi dall'arma alle persone sulla scena; Caso Garlasco, il dna nella cannuccia e i dubbi su Stasi. I legali sicuri: Chiara aggredita in cucina; Garlasco, i dubbi sulle dinamiche dell’omicidio: più armi e più persone.

