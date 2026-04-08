La semifinale tra Piacenza e Perugia si sposta al PalaBancaSport per la seconda gara dopo il successo di Piacenza nella prima partita al PalaBarton Energy, con un punteggio di 3-1. La sfida si disputa sulla Via Emilia e potrebbe influenzare significativamente l’andamento della serie. Questa gara rappresenta un momento cruciale per le due squadre che cercano di mantenere vive le speranze di passare il turno.

Dopo il 3-1 di gara-1 al PalaBarton Energy, la semifinale tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Vim Perugia si trasferisce al PalaBancaSport per una gara-2 che può già indirizzare in maniera pesante l’andamento della serie. Il primo confronto ha confermato la solidità degli umbri, ma ha anche lasciato intravedere margini importanti per una reazione dei padroni di casa. Il dato più evidente emerso da gara-1 è stata la maggiore continuità di Perugia nei momenti chiave. Piacenza è partita meglio in più frangenti, riuscendo a costruire vantaggi iniziali, ma senza mai riuscire a consolidarli. La squadra umbra, invece, ha avuto la capacità di restare sempre agganciata al punteggio e di piazzare gli allunghi decisivi nella seconda parte dei set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gara-2 di semifinale sulla Via Emilia: Piacenza sfida Perugia per restare in corsa

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