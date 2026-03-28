Domani si svolge la quinta e decisiva partita tra le due squadre, che si affrontano nel derby della via Emilia per accedere alle semifinali dei playoff contro Perugia. La sfida rappresenta l’esito finale di una serie che si decide in questa gara, con entrambe le formazioni pronte a mettere in campo il massimo sforzo per superare l’ostacolo e proseguire nel torneo.

Sarà una gara 5 da dentro o fuori, una di quelle partite in cui contano il talento, certo, ma anche la capacità di reggere la pressione nei momenti che spostano davvero una serie. Domenica 29 marzo alle 18.00, al PalaPanini, Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza si giocano l’accesso alla semifinale playoff, dove c’è già Perugia ad attendere la vincente. Dopo quattro partite, il quadro è chiarissimo: equilibrio assoluto, ma anche segnali tecnici precisi che possono indirizzare l’ultima sfida. La serie racconta di un confronto molto più sottile di quanto dica il semplice 2-2. Tre partite su quattro sono finite al tie-break, e anche quando Piacenza ha vinto 3-1 in gara 3 lo ha fatto dentro un match comunque combattuto, soprattutto nel quarto set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Modena-Piacenza all’ultimo atto: gara 5 del derby della via Emilia vale la semifinale playoff con Perugia

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