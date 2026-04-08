Al Romics, il GAMM Game Museum ha annunciato la sua presenza con un ricco programma di attività. Durante la fiera, saranno organizzati tornei gratuiti, sessioni di gaming e laboratori dedicati al game design. L'evento mira a coinvolgere i visitatori in diverse iniziative legate al mondo dei videogiochi, offrendo anche momenti di approfondimento e pratica sul tema. La partecipazione si rivolge a un pubblico di tutte le età interessato al settore videoludico.

Cosa: Partecipazione del GAMM Game Museum alla fiera con un vasto programma di tornei gratuiti, attività di gaming e laboratori didattici sul game design.. Dove e Quando: Fiera di Roma (Padiglione 6, stand C11 per le attività principali e stand A1 per l’Area Kids), dal 9 al 12 aprile 2026.. Perché: Per esplorare e comprendere l’universo del videogioco non solo come strumento di puro intrattenimento o competizione agonistica, ma come un linguaggio moderno, inclusivo e una vera e propria forma d’arte contemporanea.. La fiera del fumetto, dell’animazione e dei games torna a catalizzare l’attenzione del grande pubblico nella Capitale. Dal 9 al 12 aprile 2026, i padiglioni della Fiera di Roma ospiteranno un’edizione del Romics ricca di sorprese, tra cui spicca la presenza attiva del GAMM Game Museum. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - GAMM Game Museum al Romics: Videogioco e Cultura

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