Game design all’italiana cinque incontri sul videogioco made in Italy

Nei prossimi giorni si terranno cinque incontri dedicati al videogioco made in Italy. L’obiettivo è capire se esiste una strada italiana nel settore, tra mercato, arte e innovazione. Gli organizzatori vogliono scoprire cosa rende unico il nostro modo di progettare e sviluppare videogiochi.

AGI - “Game design all’italiana”: cinque incontri per scoprire se esiste una via italiana al videogioco, tra mercato, arte e ricerca. È l’obiettivo del nuovo ciclo di appuntamenti organizzato da Ex Machina, associazione impegnata nella diffusione della cultura videoludica come strumento sociale e politico e “specchio del mondo”, non solo per come è ma anche per come potrebbe essere. Il programma, in forma di dialogo e confronto aperto, mette al centro il “DNA” dei videogiochi made in Italy: dalla satira al linguaggio, dalla divulgazione alla filiera produttiva. Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, non sono conferenze né talk tradizionali, ma spazi senza barriere d’ingresso per discutere di videogiochi e, attraverso di essi, di politica, società e cultura. 🔗 Leggi su Agi.it

