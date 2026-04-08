Galaxy Z Fold8 | svelati i prezzi e il salto di potenza del nuovo top

Samsung ha annunciato il lancio del Galaxy Z Fold8, il suo nuovo smartphone pieghevole di fascia alta. Le informazioni trapelate dagli Stati Uniti indicano che il prezzo di partenza si aggira intorno ai 1.799 dollari. Il dispositivo si distingue per un aumento delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti, con miglioramenti nelle componenti hardware e nelle capacità di funzionamento complessivo. La presentazione ufficiale è prevista a breve, mentre le vendite potrebbero iniziare nelle prossime settimane.

Samsung si prepara a lanciare il Galaxy Z Fold8 con prezzi che, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, oscillano tra i 1.999 e i 2.499 dollari. Le informazioni trapelate via X da TheGalox delineano una strategia commerciale aggressiva per il nuovo pieghevole coreano. L’utente che punta alla configurazione d’ingresso, dotata di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, dovrebbe sborsare 1.999 dollari. Questa cifra risulterebbe identica a quella applicata per il modello della generazione precedente, mantenendo invariata la soglia d’accesso al dispositivo. Chi necessita di più memoria, optando per i 512 GB di archiviazione a pari RAM, vedrebbe il costo salire a 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galaxy Z Fold8: svelati i prezzi e il salto di potenza del nuovo top Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+: potenza top di gamma in formato più compattoScopri Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+: design compatto, fotocamera da 50MP, AI avanzata, prestazioni top e prezzi aggiornati in Italia. Samsung galaxy a57 e a37 colori svelati prima del lanciofonti di settore indicano che Samsung sta preparando l’espansione della gamma Galaxy A, con i modelli Galaxy A57 e Galaxy A37 in arrivo nel corso del... Samsung Galaxy Z Fold 8 5G: Latest Leaks | New Price + Major Upgrades Over iPhone Fold! Argomenti più discussi: Galaxy Z Fold 8: display invariato rispetto a Fold 6 e 7; Galaxy Watch Ultra 2, in Europa niente 5G | Rumor. Un leak svela i presunti prezzi di Samsung Galaxy Z Fold8TheGalox_ su X ha condiviso quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali di lancio di Samsung Galaxy Z Fold8 negli Stati Uniti ... tuttoandroid.net Galaxy Z Wide Fold, eccolo: il pieghevole più largo di Samsung svelato dai file CADNon sappiamo ancora come si chiamerà esattamente. Ma sappiamo che sta arrivando: dopo aver dato un'altra piega, letteralmente, al proprio catalogo dei pieghevoli con lo sperimentale Galaxy Z Trifold, ... hdblog.it Acquista Galaxy S26 Series | Z Fold7 | Z Flip7 | Z Flip7 FE entro il 26 aprile. Per te Galaxy Watch8 in omaggio. Tieni aspettiamo in negozio o su: https://www.expert.it/it/it/exp/shop/attribute/ZW59 - facebook.com facebook Galaxy Watch Ultra 2, in Europa niente 5G | Rumor x.com