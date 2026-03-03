samsung galaxy a57 e a37 colori svelati prima del lancio

Samsung sta per annunciare i nuovi modelli Galaxy A57 e A37, con i colori ufficiali che saranno svelati prima del lancio. Secondo fonti di settore, i dispositivi sono in fase di preparazione e il loro arrivo è previsto per il mese di marzo. La presentazione delle varianti cromatiche precederà l’uscita ufficiale sul mercato.

fonti di settore indicano che Samsung sta preparando l’espansione della gamma Galaxy A, con i modelli Galaxy A57 e Galaxy A37 in arrivo nel corso del prossimo marzo. le informazioni disponibili, ancora non ufficiali, delineano le tonalità previste, l’aspetto estetico e alcune caratteristiche principali, offrendo una visione chiara delle distinzioni tra i due telefoni e della loro collocazione sul mercato. secondo le indiscrezioni, il galaxy a57 dovrebbe essere disponibile in cinque tinte: Charcoal, Icyblue, Grey, Lilac e Navy. l’assenza di riferimenti a nuove finiture lascia intuire una linea cromatica coerente con i modelli precedenti. il galaxy a37 potrebbe offrire una gamma di colori leggermente diversa, comprendente White, Charcoal, Greygreen, Lavender e Navy. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

