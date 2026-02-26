Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+ | potenza top di gamma in formato più compatto

Scopri Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+: design compatto, fotocamera da 50MP, AI avanzata, prestazioni top e prezzi aggiornati in Italia. Con la presentazione della nuova Galaxy S26 Series, Samsung rinnova completamente la sua offerta premium Android. Se il modello Ultra rappresenta il massimo assoluto, i veri protagonisti per molti utenti sono i modelli più equilibrati: Samsung Galaxy S26 e Samsung Galaxy S26+. Due smartphone che puntano su dimensioni più gestibili, prezzo più accessibile e prestazioni di fascia alta. Il Galaxy S26 è il modello più compatto, ideale per chi vuole usare il telefono comodamente con una mano. Il Galaxy S26+ mantiene un display più grande ma con peso e spessore ottimizzati. 🔗 Leggi su Defanet.it

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Samsung Galaxy S26 Ultra: il nuovo top di gamma che ridefinisce gli standard nel 2026Samsung Galaxy S26 Ultra ufficiale: scopri design, fotocamera da 200MP, display AMOLED 120Hz, AI avanzata e tutte le novità del nuovo flagship 2026.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Plus | Full Comparison

Samsung presenta la gamma Galaxy S26 con nuove funzioni AI e una novità esclusiva per il modello UltraSamsung annuncia Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra con Privacy Display integrato, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e nuove funzioni Galaxy AI. ispazio.net

Gemini su Pixel 10 e Galaxy S26 ordina Uber e cibo, quello che aveva promesso Apple con SiriGoogle e Samsung lanciano le automazioni multi-step delle app: debutto negli USA e in Corea, non ancora disponibile in Italia. multiplayer.it

