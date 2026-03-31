Elvish Honey | il miele degli elfi turco che vale 5.000 euro al chilo

In una regione del nord-est della Turchia, caratterizzata da montagne alte e valli antiche, un apicoltore ha prodotto un miele chiamato Elvish Honey. Questo miele ha un valore di circa 5.000 euro al chilo. La produzione si svolge in un’area dove le altitudini raggiungono i 2.300 metri e le valli conservano tradizioni antiche.

Nel nord-est della Turchia, dove le montagne di Artvin si inerpicano fino a sfiorare i 2.300 metri e le valli custodiscono segreti antichi quanto la roccia stessa, un apicoltore curioso ha cambiato per sempre la storia del miele. Era il 2009, e Günay Gündüz non sapeva ancora che stava per fare la scoperta della sua vita. Un apicoltore curioso e una grotta che custodisce il lusso liquido più raro della Terra. Quella mattina, percorrendo i sentieri impervi della valle di Saricayir, Gündüz notò qualcosa di insolito: un via vai di api insolitamente intenso attorno all’imboccatura di una grotta scavata nella roccia. Non era il tipo da ignorare i segnali della natura. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Elvish Honey: il miele degli elfi turco che vale 5.000 euro al chilo Articoli correlati ?Il miele viterbese "scotta": produzione giù del 40% e prezzi verso i 25 euro al chiloComprare un vasetto di miele a Viterbo sta diventando un'impresa per le tasche dei cittadini. Leggi anche: Quello che compra i pacchi Amazon a 3 euro al chilo e li rivende a 4