Nasce Il Sentiero degli Elfi | avventure per tutta la famiglia nell' area delle incisioni rupestri

Ceto (Brescia), 25 febbraio 2026 – Camminare nella natura, tra alberi secolari e specie tra meravigliosi castagni, pietre incise nella Preistoria e sperare di incontrare qualche rappresentante del piccolo popolo: magari un elfo, o forse una fata o un folletto. Uno gnomo, chissà. Il Parco Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo dà il via a “Il Sentiero degli Elfi”: un nuovo percorso esperienziale pensato per famiglie, bambini e scuole, che intreccia natura, patrimonio rupestre e narrazione. Questo progetto ideato da Archexperience, gestore dei servizi della riserva, collega l'area delle incisioni rupestri delle Foppe di Nadro con la Falesia di Cimbergo attraverso un cammino di circa 400 metri immerso in un suggestivo castagneto. Lungo il tragitto, i visitatori potranno scoprire dieci piccole “casette degli elfi”, realizzate artigianalmente con materiali naturali e di recupero come cortecce, legno, pietre e muschio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

