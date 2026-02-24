Il presidente del Benfica Rui Costa definisce ingiusta la sospensione di Prestianni in vista della sfida con il Real Madrid

Rui Costa, presidente del Benfica, critica la sospensione di Prestianni, che impedisce al giovane attaccante di scendere in campo contro il Real Madrid. La decisione della UEFA, giudicata ingiusta dal dirigente portoghese, si basa su un episodio che ha coinvolto il giocatore durante una precedente partita. Costa ha espresso delusione per questa scelta, sottolineando come il ragazzo sia pronto a contribuire alla squadra. La squalifica di Prestianni ha già suscitato reazioni tra i tifosi.

2026-02-24 12:29:00 Giorni caldissimi in redazione! Gianluca Prestianni salterà la partita di domani sera contro il Real Madrid, per il fastidio dell'allenatore del Benfica Rui Costa Il presidente del Benfica Rui Costa ha definito "ingiusta" la decisione della UEFA di squalificare Gianluca Prestianni per la sfida di domani sera contro il Real Madrid. La UEFA ha annunciato ieri che l'argentino è stato provvisoriamente sospeso per una partita in attesa di un'indagine più approfondita sulle accuse di insulti razzisti nei confronti di Vinicius Jr del Real Madrid durante l'andata degli spareggi di Champions League della scorsa settimana.