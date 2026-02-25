Polemiche Prestianni-Vinicius | silenzio Mourinho e ricorso di Rui Costa alla vigilia di Real Madrid-Benfica

Nel contesto dei playoff di Champions League tra real madrid e benfica, la notte al Bernabéu promette spettacolo oltre il siderale margine tecnico. La partita, pur con lo 0-1 dell’andata realizzato da una prodezza di Vinicius, si intreccia a una controversia che coinvolge Prestianni e accuse di razzismo. Le dinamiche legali e diplomatiche condizionano l’atmosfera, spostando l’attenzione su questioni che superano i confini sportivi e mirano a definire i confini dell’etica nel calcio europeo. Alla vigilia del ritorno, il benfica ha scelto una linea di massimo riserbo, limitando le domande sul caso e chiudendo i microfoni in sala stampa. Il responsabile della comunicazione ha impedito risposte indiscrete, mentre João Tralhão ha lasciato una traccia indiretta sull’applicazione del criterio arbitrale, auspicando coerenza per entrambe le squadre. Rui Costa ha annunciato un ricorso, sostenendo che non esistono prove che coinvolgano Prestianni e affermando che, se lo fosse, non rappresenterebbe mai il Benfica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

