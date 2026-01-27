Questo articolo presenta tre progetti dedicati all’inclusione sociale e lavorativa. Si tratta di iniziative che offrono sostegno ai malati di Parkinson, opportunità di inserimento lavorativo per persone con disturbi dello spettro autistico e attività di orientamento territoriale per persone con disabilità intellettivo-relazionali. Gli interventi mirano a favorire l’autonomia e l’integrazione di queste persone nella comunità.

Un sostegno ai malati di Parkinson, ma anche inserimenti lavorativi per persone con disturbi dello spettro autistico e attività di potenziamento dell’orientamento sul territorio, anche in questo caso rivolta a persone con disabilità intellettivo-relazionali. Sono tre i progetti che il comune ha deciso di rinnovare con tre importanti realtà: Parkinson in Rete ODV, Rimini Autismo e Associazione Esplora. Il progetto ‘Parkinson’, è un’iniziativa dedicata alle persone affette dalla malattia e ai loro caregiver, inserita nella programmazione socio-sanitaria del Distretto di Rimini per l’anno 2026. Il progetto ha l’obiettivo favorire il mantenimento dell’autonomia personale, il benessere psicofisico e la piena partecipazione alla vita sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salute, lavoro e autonomie. Partono tre progetti inclusivi

La Regione ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato all'Ausl Romagna, nell'ambito di un pacchetto di 5,7 milioni complessivi per progetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

