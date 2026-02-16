Riuso creativo e spazi per lo sport | i progetti vincenti dei ragazzi al Lab Liguria
Lab Liguria ha portato avanti con successo progetti di riuso creativo e spazi sportivi, grazie all’impegno dei giovani partecipanti. La seconda edizione del laboratorio ha visto ragazzi trasformare materiali usati in oggetti utili, creando anche aree dedicate allo sport in zone urbane. Uno dei progetti più apprezzati ha coinvolto studenti che hanno riadattato spazi abbandonati in campi da gioco all’aperto, offrendo nuove opportunità ai giovani del quartiere.
Un progetto per lo sport dei ragazzi con disabilità intellettive
Tutti IN pista, Tutti IN campo è un progetto di inclusione sociale dedicato ai giovani con disabilità intellettive.
