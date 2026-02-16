Riuso creativo e spazi per lo sport | i progetti vincenti dei ragazzi al Lab Liguria

Lab Liguria ha portato avanti con successo progetti di riuso creativo e spazi sportivi, grazie all’impegno dei giovani partecipanti. La seconda edizione del laboratorio ha visto ragazzi trasformare materiali usati in oggetti utili, creando anche aree dedicate allo sport in zone urbane. Uno dei progetti più apprezzati ha coinvolto studenti che hanno riadattato spazi abbandonati in campi da gioco all’aperto, offrendo nuove opportunità ai giovani del quartiere.

Trasformare le idee in progetti. È questo il fine di Lab Liguria, il laboratorio arrivato alla sua seconda edizione con l’obiettivo di valorizzare e premiare il talento dei ragazzi. I temi dei progetti vincitori hanno puntato sul riuso creativo degli scarti industriali e tessili, ma anche sugli spazi pubblici, usando lo sport come strumento di inclusione e ideando nuove aree polifunzionali nell’entroterra. Le idee dei giovani vincitori, tutti tra i 20 e i 35 anni, hanno superato una selezione finale con 23 partecipanti e sono state valutate da una commissione che ha stilato poi la classifica definitiva.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tutti IN pista, Tutti IN campo è un progetto di inclusione sociale dedicato ai giovani con disabilità intellettive.

Catania annuncia il Carnevale 2026, puntando su un evento “ecologico”.

