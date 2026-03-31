Furto dei quadri alla Magnani Rocca | un trattore rubato potrebbe essere stato usato dalla banda per aprirsi un varco

Tra le notizie di cronaca legate alla Fondazione Magnani Rocca di Parma, si segnala che un trattore è stato rubato poche ore prima del furto di alcuni quadri avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Il mezzo agricolo era stato sottratto da un’azienda nelle vicinanze del museo. Le forze dell’ordine stanno analizzando la possibile connessione tra i due eventi.

E' stato sottratto a poche centinaia di metri dal museo e poche ore prima del colpo, sul mezzo agricolo effettuati i rilievi dei carabinieri Un trattore sarebbe stato rubato poche ore prima del furto dei quadri alla Fondazione Magnani Rocca di Parma, nella notte tra il 22 e il 23 marzo, in un'azienda agricola distante solo qualche centinaia di metri dal museo. Lo riferisce l'Ansa. Il blitz dei malviventi sarebbe avvenuto poco prima delle ore 23. Il mezzo agricolo, sul quale i carabinieri hanno effettuato dei rilievi alla ricerca di indizi e impronte digitali, è stato ritrovato abbandonato nella mattinata del 23 marzo. L'ipotesi è che il trattore possa essere stato usato dai banditi per arrivare nei pressi del giardino della Fondazione Magnani Rocca, per poi sradicare alcuni pali ed aprirsi un varco per l'ingresso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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