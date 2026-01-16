Analisi tecnologiche al pavimento del duomo di Viterbo primo passo per l' ambizioso restauro
Sono iniziati i rilievi tecnologici nel pavimento della cattedrale di San Lorenzo a Viterbo, segnando il primo passo verso il restauro del prezioso mosaico cosmatesco. Questa fase preliminare utilizza strumenti avanzati per analizzare lo stato di conservazione, favorendo interventi mirati e rispettosi della storia e dell’arte del monumento. Un approccio che combina innovazione e tutela, garantendo la preservazione di un patrimonio storico di grande valore.
Il connubio tra storia e tecnologia d'avanguardia. È quello che è andato in scena in questi giorni all'interno della cattedrale di San Lorenzo, dove sono partiti gli ultimi rilievi propedeutici al restauro del prezioso pavimento cosmatesco. Tra le navate si sono mossi tecnici e strumentazioni di.
