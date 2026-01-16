Analisi tecnologiche al pavimento del duomo di Viterbo primo passo per l' ambizioso restauro

Sono iniziati i rilievi tecnologici nel pavimento della cattedrale di San Lorenzo a Viterbo, segnando il primo passo verso il restauro del prezioso mosaico cosmatesco. Questa fase preliminare utilizza strumenti avanzati per analizzare lo stato di conservazione, favorendo interventi mirati e rispettosi della storia e dell’arte del monumento. Un approccio che combina innovazione e tutela, garantendo la preservazione di un patrimonio storico di grande valore.

