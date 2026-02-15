Pala del Moretto in Duomo Restauro tutto da vedere
Il restauro della Pala del Moretto, iniziato nel Duomo Vecchio di Brescia, svela il quadro al pubblico e permette di osservare da vicino i dettagli nascosti. La chiesa si anima di visitatori che vogliono scoprire i passaggi dell’intervento e ammirare il capolavoro in fase di recupero. Un'occasione unica per vedere da vicino come si interviene su un’opera d’arte secolare.
Il restauro della Pala del Moretto si mette in mostra. Nel Duomo Vecchio di Brescia, dove prosegue il restauro del capolavoro raffigurante l’ Assunzione della Vergine, il pubblico potrà seguire da vicino l’avanzamento dei lavori e scoprire dettagli inediti della grande tela. Sabato 21 febbraio si terrà, infatti, la prima delle visite al “ Cantiere Moretto “. Nel corso della giornata sono previsti cinque turni, per gruppi di massimo 10 persone ciascuno, con partenza alle 10.30, 11.30, 14, 15 e 16. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Una "bolla" d’acqua sotto il Duomo: una questione da risolvere prima del restauro
Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del Tiepolo
Domenica 11 gennaio, partecipa a una visita guidata al Duomo di Santa Tecla ad Este.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Brescia, visite guidate al cantiere di restauro dell'Assunzione della Vergine del Moretto; Brescia, apre al pubblico cantiere restauro dell’Assunzione della Vergine del Moretto; Brescia, Duomo Vecchio: prima visita al cantiere di restauro dell’Assunzione della Vergine del Moretto.
Rimadesio travolgente: Capo d’Orlando si arrende 97-76 al Pala MorettoDESIO - La sfida non era all'acqua di rose dal momento che, al Pala Moretto, vi era di fronte una Capo d'Orlando reduce da trascorsi in ... monzaindiretta.it
Moretto da Brescia, il tratto umano della pittura divinaAnticipatore di un naturalismo che rompe con gli schemi tradizionali, il pittore bresciano si esprime con un «dialetto» che ancora riconosce grandi ispiratori, come Mantegna e Tiziano. A ottobre, si ... panorama.it
Nel Duomo Vecchio di Brescia è attualmente in corso il restauro della pala dell’Assunzione del Moretto. Per permettere al pubblico di seguire da vicino le diverse fasi dei lavori e di cogliere particolari inediti della grande tela, sabato 21 febbraio 2026 si terrà il facebook