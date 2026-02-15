pala del moretto in duomo restauro tutto da vedere

Il restauro della Pala del Moretto, iniziato nel Duomo Vecchio di Brescia, svela il quadro al pubblico e permette di osservare da vicino i dettagli nascosti. La chiesa si anima di visitatori che vogliono scoprire i passaggi dell’intervento e ammirare il capolavoro in fase di recupero. Un'occasione unica per vedere da vicino come si interviene su un’opera d’arte secolare.

Il restauro della Pala del Moretto si mette in mostra. Nel Duomo Vecchio di Brescia, dove prosegue il restauro del capolavoro raffigurante l’ Assunzione della Vergine, il pubblico potrà seguire da vicino l’avanzamento dei lavori e scoprire dettagli inediti della grande tela. Sabato 21 febbraio si terrà, infatti, la prima delle visite al “ Cantiere Moretto “. Nel corso della giornata sono previsti cinque turni, per gruppi di massimo 10 persone ciascuno, con partenza alle 10.30, 11.30, 14, 15 e 16. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

