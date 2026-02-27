Il Questore chiude una sala scommesse Provvedimento dopo i controlli della polizia

Un locale dedicato alle scommesse nel centro di Arezzo è stato temporaneamente chiuso dal Questore. La decisione è arrivata a seguito di controlli delle forze dell’ordine, che hanno verificato il rispetto delle normative vigenti. Durante il periodo di sospensione, il locale resterà chiuso e non potrà svolgere attività legate alle scommesse.

AREZZO Il Questore di Arezzo ha disposto la sospensione immediata, per la durata di trenta giorni, della licenza di pubblica sicurezza di una sala scommesse e Vlt regolarmente autorizzata, situata nel centro cittadino. Il provvedimento, in vigore da ieri, arriva al termine di una serie di controlli mirati effettuati dalla Polizia nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico. Dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura aretina è emerso come l’esercizio continui a rappresentare un abituale punto di ritrovo per soggetti pregiudicati o ritenuti pericolosi. Una situazione già nota alle forze dell’ordine: nell’ottobre dello scorso anno, infatti, il Questore aveva adottato un analogo provvedimento di sospensione della licenza sempre per le stesse motivazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Questore chiude una sala scommesse. Provvedimento dopo i controlli della polizia Leggi anche: Sala giochi mascherata da associazione sportiva: stop del Questore dopo i controlli della Polizia Sospesa dal Questore per trenta giorni l’attività di una sala scommesse/vltArezzo, 26 febbraio 2026 – Il Questore della Provincia di Arezzo ha sospeso da oggi, per trenta giorni, la licenza dell’attività di una sala... Temi più discussi: Il Questore chiude due bar: Ritrovi di pregiudicati. Anche risse e aggressioni; Il Questore chiude una sala scommesse. Provvedimento dopo i controlli della polizia; Bologna, il questore chiude la Buca delle campane: Discoteca abusiva e misure antincendio assenti; Base logistica dello spaccio: il questore chiude il bar. Sospesa dalla Questura l'attività di un minimarket etnico a Mestre: era una fumeriaSIGILLI MESTRE Il questore di Venezia chiude per quindici giorni la fumeria clandestina scoperta dalla polizia locale, il 29 gennaio scorso, dentro il minimarket etnico J & J ... ilgazzettino.it Bologna, il questore chiude la Buca delle campane: «Discoteca abusiva e misure antincendio assenti»Dopo i controlli lo scorso weekend è stata disposta la chiusura per 15 giorni «per il concreto rischio per l'incolumità pubblica degli avventori» dello storico locale in zona universitaria ... corrieredibologna.corriere.it DROGA E PREGIUDICATI, IL QUESTORE CHIUDE UN ALTRO BAR Locale di Mestre chiuso per 15 giorni su disposizione del Questore. All’interno erano stati trovati stupefacenti già suddivisi in dosi e il bar risultava frequentato da soggetti pregiudicati. Il prov - facebook.com facebook Bologna, il questore chiude la Buca delle campane: «Discoteca abusiva e misure antincendio assenti» x.com