Le indagini sul furto di opere d’arte presso la Fondazione Magnani Rocca rivelano che i quadri, dal valore complessivo di circa dieci milioni di euro, sono stati trafugati in pochi minuti. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e cercando eventuali testimoni per identificare i responsabili. Le autorità hanno avviato le procedure per recuperare le opere e risalire agli autori del furto.

Il furto dei tre quadri dal museo della Fondazione Magnani Rocca, in provincia di Parma, ha generato stupore e interesse nel mondo dell’arte, per le modalità con cui è avvenuto, per il valore delle opere e perché la Fondazione è piuttosto rinomata. Le indagini hanno ricostruito che il furto è durato appena tre minuti, e che è stato compiuto da quattro persone che sarebbero entrate segando le sbarre dell’inferriata attorno alla villa dove erano custodite le opere. Il furto è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo, ma ne è stata data notizia solo la settimana successiva. I tre quadri rubati sono di tre tra i più grandi pittori di fine Ottocento e inizio Novecento, tutti francesi: I pesci di Pierre-Auguste Renoir, del 1917, La Natura morta con ciliegie di Paul Cézanne, del 1890, e Odalisca sulla terrazza di Henri Matisse, del 1922. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le indagini sul furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani Rocca

Articoli correlati

Parma, clamoroso furto d’arte alla Fondazione Magnani Rocca: rubate opere di Renoir, Cezanne e MatisseUn furto inspiegabile e di grande portata si è verificato nella Villa dei Capolavori nel parmense.

Leggi anche: Non solo Renoir, rubati anche un Cezanne e un Matisse: maxi furto di opere d'arte alla Magnani Rocca

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Clamoroso furto alla Fondazione Magnani-Rocca (Parma): rubati Renoir, Cézanne, Matisse; Furto alla Fondazione Magnani Rocca; Furto d’arte a Parma: rubati Renoir, Matisse e Cézanne, colpo da 25 milioni; Colpo grosso nel Parmense: rubati capolavori di Renoir, Cézanne e Matisse.

Furto a Parma: sparito il Renoir 'Les Poissons' dalla Fondazione Magnani-RoccaRubato alla Villa dei Capolavori un piccolo capolavoro di Renoir: le autorità indagano sul furto e sul valore storico dell'opera ... notizie.it

Un furto clamoroso ha colpito al cuore il patrimonio artistico italiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Una banda organizzata è riuscita a introdursi nella Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, nel parmense, sottraendo tre capolavori di inesti - facebook.com facebook

Colpo da 9 milioni di euro alla Fondazione Magnani Rocca: rubati un Renoir, un Cézanne e un Matisse: è caccia alla banda. Quattro ladri incappucciati inquadrati dalle telecamere, una quarta tela salvata dall'allarme x.com