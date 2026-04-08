A Monza, un giovane autistico ha avuto il suo marsupio rubato in un locale. Dopo l’incidente, sono stati coinvolti i familiari, i colleghi e i carabinieri di Villasanta, che hanno collaborato per ritrovare gli oggetti smarriti. L’intervento congiunto ha permesso di restituire al giovane i beni sottratti, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine e del suo entourage nel garantire sicurezza e supporto.

A Monza, un giovane dipendente di PizzAut di nome Marco ha subito il furto del proprio marsupio all’interno di un locale, ritrovando però la serenità e i propri oggetti grazie a un intervento coordinato tra famiglia, colleghi e Carabinieri di Villasanta. L’episodio è avvenuto durante un venerdì, mentre il ragazzo si trovava seduto in un bar della città brianzola. Il malore psicologico è stato immediato: insieme al marsupio sono spariti documenti, carte e un power bank, elementi che per Marco rappresentavano pilastri fondamentali della sua organizzazione quotidiana. Il trauma ha colpito duramente il giovane autistico, portandolo a una chiusura totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto a Monza: l’umanità dei Carabinieri salva un giovane autistico

Biella, microcriminalità in aumento: fermato giovane per furto all’Esselunga, carabinieri al lavoro.Un giovane di 21 anni, di origine straniera, è stato fermato ieri pomeriggio, mercoledì 11 febbraio 2026, all'interno del supermercato Esselunga di...

Furto di cosmetici da oltre duemila euro al supermercato: giovane arrestato dai carabinieriUn intervento rapido dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni, di nazionalità romena, accusato di «furto aggravato» all’interno...

Temi più discussi: Monza: furto da 5mila euro nel cantiere della scuola, denunciato un cinquantenne; Furto in un cantiere scolastico a Monza: la Polizia di Stato individua e denuncia il responsabile; Monza, entra nella scuola incappucciato e scassina i distributori automatici: lo arrestano con le monete e le lattine; Monza, ruba attrezzi da cantiere per 5.000 euro: denunciato.

Monza, ruba attrezzi per 5.000 euro nel cantiere della scuola Mapelli: incastrato e denunciatoA Monza, la Polizia ha denunciato un uomo per furto aggravato in un cantiere scolastico. Recuperati attrezzi per 5.000 euro. virgilio.it

Monza, ruba attrezzi da cantiere per 5.000 euro: denunciatoIl materiale è stato trovato dagli agenti nell’automobile utilizzata per l’incursione in una scuola dove si stanno svolgendo una serie di lavori ... ilgiorno.it

Rionero, tentato furto in un autolavaggio: arrestato in flagranza un 38enne - facebook.com facebook

Furto record a Roma: colpo da 700mila euro nel rione Monti x.com