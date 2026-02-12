Biella microcriminalità in aumento | fermato giovane per furto all’Esselunga carabinieri al lavoro

Un giovane di 21 anni è stato arrestato mercoledì pomeriggio all’interno dell’Esselunga di Biella, mentre tentava di rubare circa 80 euro di merce. L’intervento dei carabinieri ha evitato che il furto si concretizzasse. La microcriminalità in città sembra aumentare, e questo episodio mette in evidenza ancora una volta le difficoltà sociali che attraversano alcune persone.

Tentativo di Furto all’Esselunga di Biella: un Episodio che Riflette le Fragilità Sociali. Un giovane di 21 anni, di origine straniera, è stato fermato ieri pomeriggio, mercoledì 11 febbraio 2026, all’interno del supermercato Esselunga di Biella mentre cercava di rubare merce per un valore stimato di circa 80 euro. L’episodio, che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la microcriminalità nella zona, ha portato all’intervento dei carabinieri e al recupero della merce. Il giovane è ora a disposizione delle autorità per le conseguenze di legge. Un Quadro di Crescente Preoccupazione per la Sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

