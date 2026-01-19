Aversa De Michele | Città sporca Tekra subaffitta Commissione Trasparenza subito

Aversa affronta una situazione di degrado urbano e criticità nella gestione dei servizi di igiene. La Tekra, attuale azienda incaricata, ha deciso di subaffittare il servizio, aggravando le problematiche esistenti. La Commissione Trasparenza è stata richiesta di intervenire subito per chiarire la situazione e garantire condizioni di decoro e igiene adeguate alla città.

"Aversa versa in condizioni igieniche pietose, c'è un servizio in proroga e adesso ci troviamo di fronte anche a dover fronteggiare un subentro di una nuova azienda perché la Tekra ha deciso di subaffittare il servizio". A dichiararlo è il consigliere comunale de La Politica che serve, Mario De Michele, in una nota stampa. "Il sindaco e il nuovo assessore non possono restare in silenzio. La città sta pagando la mancata approvazione di indirizzi da parte della Giunta e dunque si è in grave ritardo per la nuova gara. Servono garanzie per i cittadini, per i lavoratori. Chiederò ad horas una convocazione della commissione trasparenza al presidente Carratù", conclude De Michele. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Aversa si trova al centro di una disputa riguardante la gestione dei rifiuti, con la società Tekra che ha ceduto il ramo “servizi ambientali” alla Risam di Milano. La decisione ha suscitato interrogativi sulla continuità del servizio e sulla sua efficacia, portando il caso all’attenzione della commissione competente. Un approfondimento sulle implicazioni di questa scelta e sullo stato attuale della situazione ambientale in città.

