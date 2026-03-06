Furiosa lite in strada a Torino Barriera di Milano uno dei due finisce all' ospedale con la faccia piena di tagli

Nella serata di ieri a Torino, all’incrocio tra via Sempione e via Cigna, si è svolta una lite violenta tra due persone. Durante l’alterco, uno dei due è stato ferito con numerosi tagli al volto e trasportato in ospedale. La scena si è svolta in strada e ha coinvolto due individui. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

Una violenta lite, sfociata in un'aggressione, è avvenuta nella prima serata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, all'incrocio tra via Sempione e via Cigna a Torino. Protagonisti due stranieri, uno dei quali, dell'est Europa, ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero all'ospedale San Giovanni Bosco con diverse ferite da taglio alla faccia. Gli agenti della polizia locale, arrivati sul posto, hanno identificato il secondo protagonista del litigio, un magrebino, e lo hanno denunciato per lesioni aggravate. Non si conoscono i motivi della zuffa.