Crema 20enne egiziano morto dopo aggressione a colpi di spranga e coltellate in strada | ricercato un 17enne marocchino - VIDEO

A Crema un ragazzo di 20 anni è deceduto dopo essere stato preso di mira in strada da un uomo che lo ha colpito con una spranga e con un coltello. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di identificare il sospettato, un 17enne di origini marocchine che vive nello stesso quartiere. Le forze dell’ordine stanno cercando il giovane, che risulta ricercato. È stata recuperata anche una registrazione video dell’accaduto.

I Carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, hanno identificato il presunto autore dell’omicidio: un 17enne di origini marocchine, residente nello stesso quartiere. Il giovane è attualmente irreperibile e ricercato dalle forze dell’ordine Un egiziano di 20 anni è stato ucciso lunedì s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crema, 20enne egiziano morto dopo aggressione a colpi di spranga e coltellate in strada: ricercato un 17enne marocchino - VIDEO Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco. Un altro 20enne morto dopo un'aggressione a CremaUn giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il... Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l’aggressore, indagini in corsoUn cittadino egiziano di 20 anni è stato ucciso nella serata di lunedì in via Brescia, nel quartiere San Bernardino a Crema (Cremona). Temi più discussi: Omicidio a Crema, un 20enne colpito a morte in mezzo alla strada: cosa è successo a San Bernardino; Crema, ragazzo colpito con spranghe e coltelli muore in ospedale. Il responsabile avrebbe 17 anni; Ragazzo di 20 anni pestato a morte a Crema, colpito con una spranga. Il sospettato è un 17enne; Omicidio a Crema: un 20enne aggredito in strada muore in ospedale, sospettato un 17enne. Hamza Salama morto a Crema, ucciso a sprangate in strada a San Bernardino: il presunto killer è un 17enneUn giovane di origine egiziana è morto a Crema dopo un'aggressione nel quartiere San Bernardino: fermato un 17enne marocchino dai carabinieri ... virgilio.it Omicidio a Crema: 20enne egiziano ucciso in stradaCaccia al presunto aggressore, un giovane marocchino Indagini serrate dopo la violenta aggressione nel quartiere San Bernardino ... laprovinciadivarese.it La tragedia a Crema: nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare - facebook.com facebook Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione a Crema, in provincia di Cremona, colpito con un'arma da taglio e da colpi di spranga. L'aggressore sarebbe già stato preso x.com