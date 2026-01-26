Un uomo di 20 anni è stato arrestato a Crema con l’accusa di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Durante una fuga, è stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. L’intervento dei carabinieri ha evitato ulteriori azioni e ha portato all’arresto del giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine.

Un arresto e oltre mezzo chilo di cocaina sequestrati: questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri nella periferia di Crema. Un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che guidava senza patente, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga e una colluttazione con i militari. L’arresto è stato convalidato dal GIP di Cremona il 26 gennaio. Un arresto a Crema L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio nella periferia di Crema. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fermato per spaccio reagisce e aggredisce i carabinieri a Crema, arrestato 20enne con precedenti

Approfondimenti su fermato spaccio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su fermato spaccio

Fermato per spaccio reagisce e aggredisce i carabinieri a Crema, arrestato 20enne con precedentiUn giovane di 20 anni è stato arrestato a Crema per spaccio e resistenza: trovato con oltre mezzo chilo di cocaina dopo una fuga. virgilio.it

Fermato per spaccio in un parco aggredisce gli agenti a Calolziocorte vicino Lecco, arrestatoUn pusher nigeriano è stato arrestato a Calolziocorte per spaccio e resistenza. Sequestrati 50 grammi di droga e 500 euro in contanti. virgilio.it

Fermato in scooter in via Pietra dell’Ova con 250 grammi di droga già in dosi e 600 euro in contanti: la Polizia di Stato arresta un 37enne per spaccio. #Catania #PoliziaDiStato #Droga #Spaccio #Cronaca - facebook.com facebook