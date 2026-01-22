Installata la segnaletica per i risciò scattano divieti e sanzioni

A Lucca, con l’installazione della segnaletica per i risciò, sono stati introdotti divieti e sanzioni mirate a regolamentare la mobilità nel centro storico. Questa misura fa parte di un progetto comunale volto a migliorare la sicurezza, la vivibilità e il rispetto delle norme all’interno di un’area urbana particolarmente sensibile e frequentata. L’obiettivo è favorire un ambiente più ordinato e sicuro per cittadini e visitatori.

Lucca, 22 gennaio 2026 - Prosegue il percorso dell’amministrazione comunale per la regolamentazione della mobilità all’interno del centro storico, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, vivibilità e rispetto delle regole in uno dei contesti urbani più delicati e frequentati della città. Installazione della nuova cartellonistica. In questi giorni è stata ultimata l’installazione della nuova cartellonistica dedicata ai risciò, che rende finalmente visibile e chiara l’area di circolazione consentita nel centro storico. La segnaletica, che comprende circa 30 cartelli complessivi, indica in modo puntuale le aree vietate al transito, dando concreta attuazione alle regole già definite dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Installata la segnaletica per i risciò, scattano divieti e sanzioni Leggi anche: Eurochocolate, misure straordinarie per i due fine settimana della manifestazione: scattano divieti e sanzioni per il traffico Leggi anche: Brindisi accoglie la fiamma olimpica: scattano i divieti per l'ultimo dell'anno Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Senso unico per via Reni e via Signorelli a Santa Maria, cambio di viabilità per la sicurezza stradale; Riccione. Lavori al ponte di viale D’Annunzio: installata la nuova segnaletica per indicare i ristoranti aperti nella zona Marano; Manutenzione straordinaria galleria dell’Arsenale a Savona: modifiche alla viabilità; Carnevale a Riccione: festa in maschera e divertimento in piazza a Spontricciolo. Milano, sul Ponte della Ghisolfa installata la segnaletica «salva-ciclisti» (in attesa della corsia riservata alle due ruote)Le prime tracce di quello che in realtà è ancora di là da venire nella sua versione finale erano spuntate in modo un po’ piratesco ormai anni fa, in una notte estiva. Erano i primi giorni d’agosto del ... milano.corriere.it Fototrappole contro l'abbandono di rifiuti: installati i segnali in cittàL'assessore all'Ambiente del Comune di Brindisi, Livia Antonucci: L’obiettivo che intendiamo raggiungere è quello di una maggiore coscienza ambientale ... brindisireport.it In questi giorni è stata installata la cartellonistica che indica il cambio di viabilità e a breve anche la segnaletica orizzontale sarà mutata #Clebs #Empoli - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.