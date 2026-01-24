Sicurezza nei locali nuova ordinanza | Mai più fiamme libere e fuochi

Lainate ha adottato una nuova ordinanza per garantire la sicurezza nei locali pubblici. Il provvedimento vieta l’uso di fiamme libere e fuochi pirotecnici in esercizi e locali aperti al pubblico, con l’obiettivo di prevenire incidenti e tutelare la sicurezza di persone e proprietà. Questa misura si aggiunge alle recenti normative adottate in altre città, rafforzando l’attenzione alla prevenzione e alla tutela collettiva.

di Roberta Rampini LAINATE Stop a fiamme libere e fuochi pirotecnici nei locali di Lainate. Dopo quello di Assago, nelle scorse ore anche il sindaco di Lainate, Alberto Landonio, ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei pubblici esercizi e nei locali aperti al pubblico, al fine di garantire la sicurezza delle persone e dei luoghi pubblici e privati. Qui, come in altri Comuni in tutta Italia, la decisione è stata presa dopo il tragico evento di Crans Montana. Ma probabilmente non solo per quello. Qualche giorno fa, infatti, Davide Lacerenza, ex proprietario della Gintoneria, era stato fotografato proprio in una discoteca di Lainate mentre, circondato da ragazzi, agitava bottiglie con attaccate candele bengala (sparkler), simili a quelle che hanno causato la tragedia in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

