Carnevale di Viareggio 2026 | oggi la prima sfilata fuochi d’artificio premio Ondina d’Oro a Rita Pavone Il programma

Questa mattina si è tenuta la prima sfilata del Carnevale di Viareggio 2026. La piazza era piena di gente che ha assistito a uno spettacolo di fuochi d’artificio e carri allegorici coloratissimi. Alla fine della giornata, Rita Pavone ha ricevuto il premio Ondina d’Oro, mentre la festa continua con musica e magia. La 153esima edizione ha preso il via tra entusiasmo e allegria.

VIAREGGIO (LUCCA) – Arte, spettacolo, stupore, magia. E’ la ricetta del Carnevale di Viareggio che apre oggi, domenica 1 febbraio 2026, la sua 153esima edizione. Si parte oggi con un ricco programma: alle 11.30, alla Gamc a Palazzo delle Muse, sarà consegnato il Premio Ondina d’oro alla cantante Rita Pavone, che ha anche scritto e interpretato la nuova canzone ufficiale del Carnevale. Dalle ore 14 in piazza Mazzini si svolgerà la cerimonia di inaugurazione con il tradizionale alzabandiera. La Burlamacca salirà sul pennone più alto per segnare l’inizio ufficiale dei festeggiamenti. Il vessillo arriverà dal cielo portato dai paracadutisti e sarà accolto dalle maschere dei Rioni, prima di essere consegnata a Burlamacco e Ondina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Carnevale di Viareggio 2026: oggi la prima sfilata, fuochi d’artificio, premio Ondina d’Oro a Rita Pavone. Il programma Approfondimenti su Viareggio Carnevale Carnevale di Viareggio 2026: Rita Pavone firma la canzone ufficiale Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, con Rita Pavone che ha scritto la canzone ufficiale dell’evento. Carnevale di Viareggio, ecco la canzone ufficiale. La firma Rita Pavone Il Carnevale di Viareggio ha scelto Rita Pavone come protagonista della canzone ufficiale dell'edizione 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Carnevale di Viareggio 2026 : 11° Anteprima di Cartapesta Ultime notizie su Viareggio Carnevale Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio: date, programma, biglietti, bozzetti. Cosa c’è da sapere; Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdere; Carnevale 2026 a Viareggio: date, programma e sfilate dei carri; Carnevale di Viareggio, l'edizione 2026 dall'1 al 21 febbraio: orari sfilate e biglietti. Carnevale di Viareggio 2026: il programma, le date, i biglietti e il percorso dei carriCostumi, maschere, feste, carri, mostre: torna l'appuntamento col Carnevale di Viareggio, dall'1 al 21 febbraio ... fanpage.it Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdereDal 1° al 21 febbraio 2026, la città toscana si trasformerà in un palcoscenico di colori, satira e creatività, tra carri allegorici, musica, feste e spettacoli sul lungomare e tra le strade. Ma quali ... tg24.sky.it L'energia di Rita Pavone ieri al concerto che ha annunciato il Carnevale 2026 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.