Studente italiano aggredito in Messico al funerale del narcotrafficante El Mencho | aveva fotografato la bara d'oro

Durante il funerale di El Mencho, il noto narcotrafficante messicano, uno studente italiano presente ha scattato alcune fotografie della bara d'oro. In modo imprevisto, è stato scambiato per un giornalista e ha subito un'aggressione violenta. L'episodio si è verificato in Messico, nel corso della cerimonia funebre.

Ondata di violenze in Messico dopo l’uccisione del narcotrafficante El MenchoAlmeno otto dei 32 stati messicani hanno sospeso le lezioni in presenza e il potere giudiziario ha autorizzato la chiusura dei tribunali, mentre la...

