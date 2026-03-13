Un nuovo impianto sportivo per Vieste | in concessione Omnisport

Un nuovo impianto sportivo sta per essere realizzato a Vieste. La gestione del complesso Omnisport è stata affidata in concessione al Comune, segnando un cambiamento nelle modalità di gestione delle strutture sportive locali. La decisione riguarda l’intera gestione dell’impianto, che sarà operativo sotto la supervisione del Comune di Vieste. La concessione è stata firmata di recente e si tratta di un passaggio importante per le attività sportive della città.

La concessione della gestione del complesso sportivo Omnisport al Comune di Vieste segna l'inizio di una nuova fase per le politiche sportive cittadine. Con la decisione della Provincia di Foggia di affidare la struttura al Comune per i prossimi 15 anni, l'amministrazione comunale potrà finalmente programmare in maniera diretta interventi e progettualità su uno degli impianti più importanti del territorio. L'Omnisport rappresenta da sempre uno spazio centrale per lo sport e per la vita associativa della città, oltre ad essere utilizzato anche dall'Istituto "Fazzini-Giuliani" per le attività didattiche di scienze motorie. Negli anni, tuttavia, il complesso ha vissuto una fase di progressivo deterioramento che ha reso alcune aree non utilizzabili, mentre altre necessitano di interventi di manutenzione e riqualificazione.