Fumo in treno finisce malissimo | 47enne arrestato a Tradate

Un uomo di 47 anni è stato arrestato lunedì 30 marzo a Tradate dopo aver aggredito un capotreno. L'episodio è avvenuto a bordo di un treno regionale, quando il capotreno gli aveva chiesto di smettere di fumare. La situazione è degenerata e l’uomo ha reagito con violenza, portando all’arresto. L’incidente ha coinvolto anche altri passeggeri e personale ferroviario.

Un uomo di 47 anni, residente a Tradate, è stato arrestato lunedì 30 marzo dopo aver aggredito un capotreno che gli aveva intimato di non fumare a bordo del convoglio regionale 10029. L’episodio si è verificato durante la sosta alla stazione di Tradate, dove l’uomo ha reagito con violenza alle istruzioni del personale di bordo. La dinamica dell’evento ha il dipendente ferroviario sorpreso a fumare all’interno della carrozza. In risposta al richiamo, l’aggreditore, che si trovava in uno stato di forte agitazione, ha iniziato con delle minacce per poi passare all’azione fisica, strattonando il lavoratore e spingendolo con forza contro la parete metallica del treno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fumo in treno, finisce malissimo: 47enne arrestato a Tradate Capotreno chiede di non fumare a bordo del convoglio, ma viene minacciato e spintonato: 47enne arrestato a TradateVarese, 8 aprile 2026 – Ancora aggressioni nei confronti del personale che gestisce il trasporto ferroviario. Musetti shock agli Australian Open, finisce malissimoNella notte australiana agli Australian Open 2026, il quarto di finale tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic ha preso una piega inaspettata,...