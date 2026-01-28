Musetti shock agli Australian Open finisce malissimo

Nella notte australiana, il match tra Musetti e Djokovic si è concluso in modo drammatico. Dopo un'ora di gioco, il tennista italiano ha accusato problemi fisici e ha deciso di ritirarsi, lasciando il suo avversario qualificarsi senza combattere fino alla fine. La scena ha sorpreso il pubblico e gli esperti, che aspettavano un duello acceso e combattuto.

Nella notte australiana agli Australian Open 2026, il quarto di finale tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic ha preso una piega inaspettata, trasformando una delle storie più avvincenti del torneo in uno spartiacque per entrambi i protagonisti. Nel momento in cui l'italiano – in pieno controllo del match – sembrava potersi prendere una delle vittorie più importanti della sua carriera, un improvviso problema fisico ha fermato la sua corsa, consegnando al campione serbo la possibilità di proseguire nel torneo. Ma prima di arrivare a quel momento drammatico, c'era stata una partita che aveva raccontato tensione, audacia e rimpianti, ed era stata scritta da Musetti con colpi di grande qualità e intensità agonistica.

