Da Crema a Milano la folle fuga di 60 km tra sorpassi e tentati speronamenti fino all’arresto

Questa mattina una corsa sfrenata ha portato alla cattura di un uomo che ha percorso 60 chilometri tra Crema e Milano. La fuga è iniziata quando la polizia ha cercato di fermarlo, ma lui ha accelerato, rischiando più volte di speronare le auto in sorpasso. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccarlo nel capoluogo lombardo. La vicenda si è conclusa con l’arresto, ma rimane il rischio che episodi così possano ripetersi.

Crema, 5 febbraio 2026 – Lo hanno arrestato dopo un inseguimento di 60 chilometri, iniziato a Crema e terminato a Milano. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 25 anni, di origine cilena e senza fissa dimora sul territorio nazionale, mentre un altro uomo è riuscito a darsi alla fuga. I due probabilmente volevano commettere un furto o una truffa nei pressi di un centro commerciale, ma sono stati intercettati dai Carabinieri prima che potessero agire. I fatti. Il fatto è avvenuto il pomeriggio del 4 febbraio quando, intorno alle 15.

