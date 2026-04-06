Elia Del Grande è nuovamente scomparso. Nel 1998, aveva ucciso i genitori e il fratello in provincia di Varese. Questa è la seconda volta che si allontana da quando ha commesso quei fatti. Le autorità sono alla ricerca dell’uomo, che risulta irreperibile da diversi giorni. La sua fuga ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno monitorando la situazione.

Nel 1998 aveva ucciso genitori e fratello in provincia di Varese: per la seconda volta nel giro di pochi mesi è scappato da una struttura Elia Del Grande, che fu condannato per aver ucciso i genitori e il fratello nel 1998 in provincia di Varese, è in fuga per la seconda volta nel giro di cinque mesi. Domenica grazie a un permesso per Pasqua era uscito dalla struttura di Alba, in provincia di Cuneo, dove era in programma che trascorresse sei mesi: avrebbe dovuto rientrarci nel pomeriggio, ma non si è più presentato. A fine ottobre Del Grande era già scappato da una “casa lavoro” di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Adesso le forze dell’ordine lo stanno cercando sia in Piemonte sia a Cadrezzate, il piccolo comune del Varesotto in cui aveva ucciso i familiari, lo stesso in cui era poi stato trovato due settimane dopo la fuga. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Elia Del Grande è di nuovo in fuga

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Elia Del Grande fermato a Cadrezzate: “Si spostava di notte in pedalò tra i canneti”

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Alba, Elia Del Grande in fuga da una casa-lavoro: è la seconda volta in sei mesiIl 50enne di Cadrezzate, condannato per aver ucciso il padre, la madre e il fratello il 7 gennaio 1998 nella cosiddetta strage dei fornai, non ha fatto rientro nella casa-lavoro di Alba. Del Grande, ... tg24.sky.it

Elia Del Grande è ancora in fuga. Il 50enne di Cadrezzate, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai", non è rientrato ieri, domenica 5 aprile, dal permesso pasquale che gli ha consentito di allontanarsi dalla casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto facebook

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