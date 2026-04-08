Fermato a Varese Elia Del Grande | era evaso per la seconda volta in sei mesi

A Varese è stato fermato Elia Del Grande, noto condannato per aver ucciso l'intera famiglia nel 1998. L’uomo era evaso due volte in sei mesi e questa volta è stato rintracciato nel Varesotto. La polizia ha intercettato Del Grande mentre si trovava in una località della provincia. La sua cattura arriva dopo un breve periodo di fuga, durante il quale aveva evitato i controlli delle forze dell’ordine.

È stato fermato nel Varesotto Elia Del Grande, condannato per aver ucciso l'intera famiglia nel 1998. L'uomo era fuggito dalla casa lavoro di Alba dove era stato collocato dopo la sua fuga da una struttura analoga di Castelfranco Emilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso per la seconda volta in sei mesiNuova evasione di Elia Del Grande, condannato nel 1998 per aver sterminato la sua famiglia.

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande evaso durante un permesso premio: a Varese le ricerche del killer dei fornai, tra il forno di famiglia e il lago su cui dribblava i posti di blocco; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande è di nuovo in fuga.

Fermato a Varese Elia Del Grande: era evaso per la seconda volta in sei mesiÈ stato catturato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto restare. Del Grande è stato fermato mentre era alla guida di una ... fanpage.it

Fermato Elia Del Grande, era nel Varesotto: ha ferito un carabiniere mentre lo bloccavanoVerso le 13,30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi (Varese) Elia Del Grande, allontanatosi il giorno di Pasqua da Alba. L’uomo era alla guida di una Fiat ... milano.repubblica.it

L’ultima lettera di Elia del Grande a Varesenews: “Tornerò a casa da libero cittadino, mi rimboccherò le maniche per costruirmi un domani” - facebook.com facebook

Evaso di nuovo Elia Del Grande, che nel 1998 uccise genitori e fratello a Cadrezzate (Varese). Dal Pasqua non è rientrato nella casa lavoro di Alba (Cuneo) dove era stato collocato scontata la pena di 25 anni. Chi ha informazioni utili contatti le forze dell’ordi x.com