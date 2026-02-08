Fu devastata dall' alluvione | a Traversara riapre la stazione dei Carabinieri
Dopo sedici mesi di chiusura, la stazione dei Carabinieri di Traversara riapre. La frazione di Bagnacavallo, colpita dall’alluvione di settembre 2024, torna ad avere un presidio fisso. La riapertura arriva dopo un lungo lavoro di ricostruzione e sistemazione, che ha permesso di ripristinare il servizio di sicurezza per i cittadini.
Dopo sedici mesi dalla devastante alluvione che, nel settembre del 2024, ha messo in ginocchio la frazione di Traversara del comune di Bagnacavallo, la locale Stazione dei Carabinieri riapre finalmente le sue porte al pubblico. Il 19 settembre 2024 la piccola frazione, a causa della rottura.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Traversara Stazione
Devastata dall'alluvione, riapre la sala bingo: lavoro per 40 addetti. Inaugurazione con Samira Lui e Corona
Indonesia, Sumatra devastata dall'alluvione: le persone si salvano rifugiandosi sui tetti
Ultime notizie su Traversara Stazione
Argomenti discussi: Maracalagonis, strade danneggiate dall'alluvione: le segnalazioni al Comune; Alluvione in Andalusia, strade e ponti sommersi dall'acqua: le immagini aeree.
Spagna, alluvione in Andalusia: ponti e strade sommersi da acqua e fangoL'Andalusia e la provincia di Granada devastate dal passaggio della tempesta Leonardo. Distese di terreni allagati, fiumi esondati, ponti, strade e case ... lapresse.it
Il ponte di Ca’ Stronchino. Fu distrutto dall’alluvione, domani la riaperturaSarà riaperto domani mattina a Modigliana il Ponte di Ca’ Stronchino, in via Carlo Alberto dalla Chiesa, divenuto il drammatico simbolo del disastro causato dall’alluvione di due anni e mezzo fa a ... ilrestodelcarlino.it
La casa di Agostino a Mascali (Catania) è stata devastata dalla storica mareggiata prodotta dal ciclone Harry. La furia dell'acqua ha spazzato via i mobili e gran parte di ciò che era presente nell'abitazione. All'interno dello stabile sono piombati blocchi di ceme facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.