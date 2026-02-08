Fu devastata dall' alluvione | a Traversara riapre la stazione dei Carabinieri

Dopo sedici mesi di chiusura, la stazione dei Carabinieri di Traversara riapre. La frazione di Bagnacavallo, colpita dall’alluvione di settembre 2024, torna ad avere un presidio fisso. La riapertura arriva dopo un lungo lavoro di ricostruzione e sistemazione, che ha permesso di ripristinare il servizio di sicurezza per i cittadini.

Dopo sedici mesi dalla devastante alluvione che, nel settembre del 2024, ha messo in ginocchio la frazione di Traversara del comune di Bagnacavallo, la locale Stazione dei Carabinieri riapre finalmente le sue porte al pubblico. Il 19 settembre 2024 la piccola frazione, a causa della rottura.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

