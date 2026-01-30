L’Idf conferma le stime di Hamas | Oltre 70mila morti nella Striscia di Gaza

La guerra nella Striscia di Gaza continua a far parlare di sé. L’IDF ha confermato le stime di Hamas, parlando di oltre 70mila morti nella regione. Fino ad ora, l’esercito israeliano ha sempre smentito i numeri forniti da Hamas, ma questa volta i dati sono stati riconosciuti ufficialmente. La situazione resta critica e il numero di vittime cresce di giorno in giorno.

Pubblicamente, l’esercito israeliano ha sempre respinto i bilanci di morti e feriti nella Striscia di Gaza forniti da Hamas. Ma in realtà, le stime dell’ Idf sembrano coincidere quasi esattamente con quelle dei miliziani palestinesi. A riferirlo sono diversi media israeliani, tra cui Haaretz, secondo cui l’esercito di Tel Aviv avrebbe stimato in oltre 70mila persone le vittime degli oltre due anni di bombardamenti su Gaza. Secondo Hamas, dal 7 ottobre 2023 sono state uccise a Gaza complessivamente 71.667 persone e sostiene che almeno 440 palestinesi sono morti di malnutrizione e fame durante la guerra.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Gaza Conflict

Ultime notizie su Gaza Conflict

